La Serie A è vittima del conflitto di interessi di Lotito

La Gazzetta dello Sport sottolinea l’assurdità del fatto che sarà lui a farsi portavoce della proposta della Lega in Consiglio Federale per essendo proprietario della Salernitana

La Gazzetta dello Sport scrive oggi del conflitto di interessi di Lotito. Al di là di tutte le questioni aperte per il caso Zarate e le sue illazioni su Juve-Inter, che comunque stonano con il ruolo istituzionale che ha, la questione più evidente ed urgente è quella relativa alla proposta che dovrà presentare domani al Consiglio Federale.

Come rappresentate della Lega sarà lui con Dal Pino e Marotta e portare la proposta, votata a maggioranza, di non applicare retrocessioni in caso di nuovo stop al campionato.

L’incompatibilità di Lotito con il ruolo di consigliere federale l’ha riproposta la votazione di venerdì in Lega sul tema delle retrocessioni e dello scudetto determinati solo dall’aritmetica. Lotito si è astenuto, ma il punto è un altro: con quale convinzione potrà mai sostenere, come dovrebbe, la proposta votata a larghissima maggioranza dalla Lega di A se è in aperto conflitto di interessi con il suo ruolo di proprietario della Salernitana, squadra di B in corsa per la promozione?