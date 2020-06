La Roma punta Ospina e Hysaj, potrebbe offrire al Napoli Karsdorp e Under

“Il Napoli ha una serie di esuberi che interessano alla Roma. Tra di loro di sicuro c’è Elseid Hysaj che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. C’è poi un nome a sorpresa che è quello di David Ospina. Il portiere colombiano dalla prossima stagione avrà ancora meno occasioni vista l’esplosione di Meret. Due plusvalenze sicure visto che Hysaj è stato pagato 5 milioni nel 2015 mentre il secondo è stato riscattato lo scorso anno per 3,5 milioni. In cambio al Napoli potrebbero finire due giocatori che a Roma non trovano spazio ma che non dispiacciono a Gattuso. Il primo nome è quello di Rick Karsdorp di ritorno dal prestito al Feyenoord. Fonseca non lo vede bene nel suo 4-2-3-1 ma potrebbe risultare utile al Napoli. Poi c’è Federico Fazio sul quale però pesa l’alto ingaggio. Ma occhio pure a Cengiz Under che però è al centro pure dei discorsi con la Juve”.