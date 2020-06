La Juve teme il Napoli per la sua organizzazione e la rabbia agonistica

La Juve è più forte del Napoli, scrive il Corriere dello Sport, e potrebbe fare un sol boccone della squadra azzurra, ma questa sera non andrà così

La Juve oggi teme il Napoli per una serie di ragioni che vanno dall’organizzazione di squadra alla rabbia agonistica. Lo teme perché la Juve è forte fuori, il Napoli dentro. La Juve ha tutto per vincere, il Napoli ha molto per vincere