La Juve compra Arthur, i genitori, il fratello, la fidanzata, lo chef e persino il golden retriever Tuntz

Su Libero. Insieme al calciatore si trasferirà a Torino l’intera famiglia. La Juve spera solo di non trovarsi a gestire un’altra famiglia ingombrante come quella di Higuain, Rabiot o Cristiano Ronaldo

“Il calcio alla Juventus è sempre più un affare di famiglia”.

Lo scrive Libero, commentando l’acquisto di Arthur da parte dei bianconeri.

Perché il calciatore del Barcellona, che ieri ha firmato con la Juve, non arriverà a Torino da solo. Come del resto non era solo nemmeno ieri. Con lui il padre-agente Ailton, dal fratello Paulo Henrique e dall’avvocato Vicente Fores

“Ad accompagnarlo nella nuova avventura in Spagna è stata l’intera famiglia, pronta a seguirlo anche a Torino. Si trasferiranno presto sotto la Mole anche mamma Lucia e la fidanzata andorrana Patricia Santacreu, rimasta finora nell’ombra grazie alla possibilità di veloci fughe nel principato. Completeranno la truppa lo chef personale del calciatore, Eduardo, e il vero rivale in termini di popolarità di Arthur: si tratta di Tuntz, il golden retriever di famiglia che gode di uno stuolo di 20 mila seguaci su Instagram, anche se il suo padrone resta ancora lontanissimo con 7 milioni di followers totali sui vari social e un sito personale sempre aggiornatissimo”.

Arthur è cresciuto in una fazenda, continua il quotidiano,

“tra cavalli, vacche e galline. Il nonno gli insegnava trucchi della vita campestre e, se non fosse diventato un calciatore, Arthur avrebbe probabilmente cercato successo nei rodei. Di quel passato resta l’influenza nei gusti culinari (adora la picanha) e musicali: non rinuncia mai, prima di una partita, ad ascoltare il sertanejo, una sorta di country brasiliano”.

E’ stata la famiglia a convincerlo a lasciare il Barcellona, come è risultato chiaro anche dalle dichiarazioni della mamma contro Setien.

“La Juve spera solo di non trovarsi a dover gestire un’altra famiglia ingombrante. Il fratello-agente di Higuain è stato protagonista degli alti e bassi di Gonzalo in bianconero, così come quello del connazionale Dybala. Mai banale è il ruolo della mamma di Rabiot nella carriera del figlio e nell’avventura – finora deludente – in Serie A dopo la rottura col Psg. Si fa sentire soprattutto via social quella di Cristiano Ronaldo: «Come si fa a giocare così?», il messaggio più recente della sorella del portoghese dopo il ko in Coppa Italia”.