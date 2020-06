La Bundesliga tira ancora: diritti tv venduti a 4,4 miliardi (e andrà anche in chiaro)

Dall’asta arrivano 1,1 miliardi l’anno per i prossimi 4. Solo 200 milioni in meno del precedente quadriennio

La Germania era un banco di prova. Erano tutti lì in attesa di capire quanto la crisi avrebbe inciso sul mercato dei diritti tv. La risposta è: poco. Bundesliga (e Bundesliga 2) devono accontentarsi di un po’ meno soldi le prossime stagioni, dal 2021 al 2025. Ma appena 200 milioni in meno rispetto al precedente quadriennio. I diritti dei media sono stati venduti all’asta per 1,1 miliardi di euro all’anno, un totale di 4,4 miliardi di euro. Il contratto attuale, valeva 4,64 miliardi di euro.

Nonostante il lieve declino, il Presidente della DFL Seifert si dice soddisfatto: “Il risultato è molto buono e dà sicurezza alla pianificazione della lega”.

Sky rimane il partner tv più importante della Bundesliga, anche se l’emittente pay potrà trasmettere meno partite dal 2021 rispetto ad oggi. DAZN, invece, è riuscita a espandere la sua offerta live a 106 partite di prima divisione.

Tra i vincitori dell’asta la sorpresa è Sat.1, l’emittente televisiva gratuita che ha sorprendentemente acquistato un pacchetto di diritti live e, dal 2021, sarà in grado di trasmettere nove partite in chiaro a stagione.