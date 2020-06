Kiss Kiss Napoli: “Nessun incontro con il Napoli, Osimhen è qui per visitare la città”

Diego De Luca: “Osimhen andrà via domani. Vuole solo capire come potrebbe vivere se dovesse andare in porto l’accordo con il Napoli. Scambio di messaggi tra il suo entourage ed il club”

A Radio Kiss Kiss Napoli, Diego De Luca è intervenuto in collegamento dall’Hotel Britannique, dove in queste ore soggiorna Victor Osimhen. Il calciatore del Lille non sarebbe in città per incontrare lo staff dirigenziale del club partenopeo, ma solo per visitare Napoli e capire come si vive in città. Tra il club di De Laurentiis e l’entourage di Osimhen c’è stato solo uno scambio di messaggi.

Queste le sue parole:

“Durerà una giornata il viaggio di Osimhen, andrà via domani. Al momento, le cose possono cambiare, non è previsto alcun incontro ufficiale con il Napoli, nemmeno una visita a Castel Volturno. È qui puramente per visitare la città, e capire come potrebbe vivere se dovesse andare in porto l’accordo con il Napoli. Con il club mi sembra che ci sia uno scambio di messaggi con l’entourage“.