Il sindaco di Dimaro: “Con il Napoli ci siamo dati appuntamento al 2021”

A Radio Marte: “Abbiamo rapporti ottimi con il Napoli, abbiamo chiesto di prolungare il contratto e di fare il ritiro regolarmente a Dimaro l’anno prossimo. Non c’è motivo per interrompere il rapporto”

Il sindaco di Dimaro-Folgarida, Andrea Lazzaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte sul ritiro del Napoli. Il club partenopeo sta decidendo di spostare il ritiro estivo a Castel di Sangro.

“Noi e il Napoli non ci siamo lasciati ma solo rinviati, ci siamo dati un arrivederci a dopo questa pausa di riflessione. Noi abbiamo avuto un periodo molto difficile, la provincia autonoma di Trento ha diramato una delibera che sospende i grandi eventi fino a ottobre 2020. Abbiamo dovuto ottemperare a questa delibera e si sono creati i presupposti per l’arrivederci. Già solo con i giornalisti si occuperebbe una grande fetta della stadio, figuratevi con i tifosi. Sono state annullate anche la Coppa del Mondo di bike e il ritiro di Moena della Fiorentina. Questo però non ci fa preoccupare: abbiamo rapporti ottimi con il Napoli, abbiamo chiesto di prolungare il contratto fino al 2022 e di fare il ritiro regolarmente a Dimaro l’anno prossimo”.