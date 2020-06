Il Napoli ha rifiutato 80 milioni per Koulibaly, ma lo United non si arrende

Secondo il Corriere dello Sport sarà una corsa a due tra Liverpool e Manchester per portarsi a casa il difensore senegalese

Il Corriere dello Sport definisce quella in corso come la stagione nera di Koulibaly, cominciata purtroppo con la finale di coppa d’Africa. Il difensore senegalese sembra però essere tornato in piena forma e, complice l’infortunio di Manolas, promette di riscattare il resto della stagione. Riscatto necessario anche perché questa potrebbe essere davvero la sua ultima stagione in azzurro. In Premier ancora si chiedono come abbia fatto De Laurentiis a resistere all’offerta del Manchester della scorsa estate, ma il presidente ha promesso che non concederà il bis e che questa volta Koulibaly si può cedere.

Il Sun ha riportato di un’offerta di 80 milioni già rifiutata per il difensore senegalese, ma lo United non si scoraggia e a quanto pare sarà una corsa a due con il Liverpool per accaparrarselo. Perché, precisa il Corsport, anche se tutto è cambiato in questi ultimi mesi, è indiscutibile che Koulibaly piaccia a Klopp che sogna di schierarlo con Van Dijk.