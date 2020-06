Il Mattino: un biennale per Gattuso ma la trattativa non sarà semplice

Il Napoli rinnoverà il contratto a Gennaro Gattuso. Il Mattino scrive che nel weekend il presidente ha avuto una lunga conversazione telefonica con l’agente del tecnico, Mendes. Le basi della trattativa sono state avviate. Fino al 2023.

Già alla vigilia della partita con il Barcellona c’erano stati i primi contatti, con un appuntamento già fissato che è stato dovuto annullare per la pandemia. La trattativa, però, scrive il quotidiano, non sarà semplice.

“Ballano clausole, richieste di penali, opzioni unilaterali e diritti di immagine che fanno sì che la fumata non sarà bianca a breve. E la trattativa non sarà semplice. Ma Rino vuole restare a Napoli: lo ha ammesso anche ai calciatori, (che l’altra sera sono stati tutti assieme a cena in un locale di Maddaloni) e lo ha spiegato a Mertens. E il belga ha fatto qualche passo indietro nella sue richieste per il rinnovo proprio perché sa che potrà vivere altre due stagioni da protagonista con Gattuso”.