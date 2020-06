Il Mattino: Koulibaly può restare, De Laurentiis non lo cede per meno di 90 milioni

Saranno cinque o sei i calciatori che lasceranno Napoli a fine stagione. Milik, Allan, Ghoulam, Lozano

e Callejon. Non Koulibaly, scrive il Mattino.

“Il senegalese sa quali sono le condizioni per poter lasciare il club azzurro. De Laurentiis lo ha ribadito a Ramadani che ci vogliono almeno 90 milioni di euro per il difensore . Non sarà semplice. Al momento c’è solo il Manchester City. Ma anche perché neppure la Premier deve dare i conti con la crisi”.

Il candidato a prendere il posto del senegalese in caso di addio è Gabriel.

“Anche in questo caso deve liberarsi lo slot da extracomunitario. Il Lille vuole per Gabriel 25 milioni di euro, la cifra per cui aveva venduto il centrale all’Everton questo inverno. Operazione saltata a causa del Covid 19. Chiaro che per Gattuso blindare la difesa è elemento chiave del Napoli del futuro. Tant’è che c’è stato un altro sondaggio con la Fiorentina per Nikola Milenkovic. Se ne parla con calma”.