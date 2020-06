Il Mattino: “Il rinnovo di Gattuso col Napoli non è affatto scontato”

“In tanti bussano alla sua porta, non gradisce tutte quelle clausole e penali che vorrebbe inserire De Laurentiis. Dice ai giocatori di non pensare agli stipendi”

Il Mattino, con Pino Taormina, scrive che dietro questa finale e il clima che si respira a Castel Volturno c’è soprattutto Rino Gattuso.

C’è lui dietro questo Napoli, dietro la decisione di non lasciare la città in pieno lockdown, di non far esplodere la delusione per il mancato pagamento di tre mensilità (una è attesa a giorni, ma i giocatori hanno grosse perplessità sul comportamento del club).