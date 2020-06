Il Giornale: il Napoli non si ferma più. Una squadra matura

“Per niente sazio della Coppa, riprende a marciare anche in campionato. Decidono Milik e il redivivo Lozano un match dove il Verona non ha demeritato ma che ha sottolineato la maturità dei partenopei, né rilassati né appagati”

“Il Napoli non si ferma più. Per niente sazio della Coppa, riprende a marciare anche in campionato. Due a zero al Verona e sogno (perché di questo si tratta) zona Champions tutt’altro che tramontato”.