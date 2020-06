Il ds del Parma su Luperto: «Ci piace e l’abbiamo cercato, ma il Napoli non l’ha voluto dare»

Daniele Foggiano a radio Kiss Kiss ha parlato anche di Lozano evidenziando come il messicano piaccia molto al club emiliano

Uno dei punti interrogativi del Napoli di cui non si parla in questi giorni è Hirving Lozano. Il calciatore messicano arrivato a Napoli per mietere successi e dimostrare la fama che lo accompagnava in patria ha largamente deluso le aspettative. Non per questo la società ha deciso per il suo futuro. A quanto sembra Gattuso ha deciso di mettere alla prova il calciatore in questa seconda parte di campionato per capire quale possa essere la scelta migliore se trattenerlo o venderlo.

È chiaro però che, in caso di cessione, il presidente De Laurentiis non vorrebbe perdere i soldi investiti appena l’estate scorsa ed è per questo che il discorso diventa sicuramente più complesso, anche se non mancano gli estimatori di Lozano. Come il Parma dove il ds Daniele Foggiano oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha detto

Su Luperto?

«Posso dire solo che è un giocatore che piace a me, al mister e alla società. Noi l’abbiamo sempre cercato, il Napoli non l’ha voluto mai dare, ma mai dire mai».