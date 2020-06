Il caso Maddie a una svolta? Il sospettato è tedesco, ha 43 anni, viveva nell’Algarve

Gli Inquirenti: “Pensiamo che sia morta». Lui è in carcere per aver violentato una donna di 72 anni. Violenza avvenuta dove scomparve la bimba di tre anni.

Il caso Maddie sconvolse non solo Regno Unito e Portogallo. La bambina all’epoca di tre anni che scomparve il 3 maggio 2007 da un complesso turistico nell’Algarve, in Portogallo. I genitori erano andati al ristorante affianco con una coppia di amici. Si alternavano a intervalli regolari per andare a vedere che Maddie dormisse serenamente. Finché non trovarono il lettino vuoto.

Gli inquirenti: «Abbiamo motivo di supporre che Maddie è morta».

Il sospettato è un tedesco di 43 anni. La Bild dà il suo nome di battesimo e l’iniziale del cognome: Christian B. Ha 43 anni. Adesso è nel carcere di Kiel dove starebbe scontando la pena per una violenza a una donna di 72 anni. L’uomo ha vissuto a lungo in Portogallo e ha numerosi precedenti per reati sessuali.

È stato condannato nel 2019 ma il reato lo avrebbe commesso 2005 a Praia da Luz la stessa località dove era Maddie con i genitori. Avrebbe vissuto in Algarve tra il 1995 e il 2007, in una casa tra Lagos e Praia da Luz.

Tra i precedenti, ha abuso sessuale di minori, acquisizione di materiale pedopornografico, droga.

Si dice che il sospettato abbia violentato un’americana di 72 anni nella sua casa in Portogallo nel settembre 2005. Secondo le informazioni attuali della BKA, il tedesco ha vissuto regolarmente

Nel caso dello stupro, gli investigatori lo hanno con il DNA.

La Bild scrive che già nel 2013 c’erano sospetti su di lui ma le prove non erano sufficienti.

La Bild ha intervistato un profiler

“Forse la sua è stata un’irruzione pianificata. È molto difficile pianificare: devi aver spiato i genitori.

Le prime 48 ore sono le ore più importanti. Successivamente, la probabilità di recuperare la vittima diminuiscono rapidamente. Le prove forensi sono state mal gestite.