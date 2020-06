Il calciomercato eccitante come Tinder: ora i club si incontrano e scambiano giocatori via app

Il Guardian racconta il successo di Transfer Room: più di 500 club coinvolti (c’è anche l’Arsenal), appuntamenti online da 10 minuti, agenti fuorigioco. “Il futuro è smart”

Tipo Tinder, ma per i feticisti del calciomercato ancora più eccitante: i dirigenti di alcune delle squadre più importanti del mondo si incontrano grazie ad un’app, hanno 10 minuti appena per parlarsi, intavolare trattative, scambiarsi giocatori miliardari, persino concludere affari-sveltina. Poi si ricomincia. Lo speed-date degli scambi, senza l’ombra di un agente, un procuratore, un intermediario.

Non è una boutade tecnologica. Il Guardian racconta che giovedì scorso erano online 250 squadre da cinque continenti, in Premier sono coinvolti 13 club, tra cui l’Arsenal, l’Everton e il Brighton. “Hai uno slot di 10 minuti. Questo è tutto. Poi passi al prossimo ”, spiega Dan Ashworth, il direttore tecnico de Brighton, che afferma che lui e i suoi colleghi Paul Winstanley e David Weir hanno organizzato 45 incontri virtuali con altri club in quattro ore.

“Viene visualizzato un pulsante da premere per la prossima riunione e sei subito coinvolto”, ha aggiunto. “Prima di ogni incontro diamo uno sguardo ad alcuni dei giocatori a cui potresti essere interessato e l’altro club farà lo stesso con te. È un ottimo modo per migliorare la tua base di contatti ed essere davvero efficiente in termini di tempo”.

Si chiama Transfer Room, e in pratica consente ai club di effettuare transazioni online. Lo ha creato Jonas Ankersen, che ora è amministratore delegato. Sembra funzionare: sono coinvolti più di 500 club per ora, ma sono in crescita verticale. Pagano un abbonamento mensile da 165 a 2.500 sterline a seconda del livello della squadra.

Il sito consente ai club di vedere quali giocatori sono disponibili e di raccogliere informazioni tramite messaggio diretto. Il primo accordo chiuso sulla piattaforma è stato di 3 milioni di sterline nel 2017, tra due club di Championship (la serie B inglese).

“Il grande vantaggio è che alcuni affari possono andare velocissimi”, dice il direttore sportivo della Dinamo Dresda, Kristian Walter, che ha descritto il sito come una “rivoluzione silenziosa”. “Non è necessario contattare tre, quattro o cinque agenti. Puoi andare direttamente al club. Se ho bisogno di un giocatore e non ho un contatto diretto con il club, l’agente ha troppo potere. Dirà: “Cercherò di lavorare sull’affare, ma ho bisogno di questo e di questo”. Il contatto tra i club farà risparmiare un po ‘di soldi”

Certo, viene da pensare alle trattative infinite del Napoli sui diritti d’immagine, ma questo è il futuro, pare. Anche perché tutti si aspettano un cambio di rotta del mercato dopo il devastante colpo della pandemia di Covid-19.

Ivan Kepcija, direttore sportivo dell’Hajduk Spalato dice che l’interruzione potrebbe aiutare i club più intelligenti con meno soldi a progredire nella piramide del calcio più velocemente di quanto altrimenti avrebbero potuto fare.

Si avvia una fase di calciomercato smart: via app, senza procuratori, velocissimo. Lo speed market. Il Tinder di Di Marzio e Bonan, in pratica.