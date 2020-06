Il Brescia mette Balotelli a riposo forzato. Ancora niente allenamento

Ieri era stato il medico sociale ad attestare la gastroenterite di SuperMario e a rimandarlo a casa. Oggi il club lo ha rispedito indietro con un giorno di riposo. Nessun commento ufficiale

Ancora un giorno senza allenamento, per Mario Balotelli. Ieri era stato il medico sociale del Brescia ad accertare la sua gastroenterite e a rimandarlo a casa. Oggi, secondo quanto scrive l’edizione online del Corriere dello Sport, è stato lo stesso club a comunicargli di avergli dato un giorno di riposo, costringendolo a fare ritorno a casa.

Il Brescia non ha commentato, finora, ufficialmente, l’accaduto. Si dovrà aspettare domani per una nuova puntata di una storia ormai finita ma che non accenna a concludersi. In mattinata, scrive il quotidiano sportivo, l’attaccante dovrebbe avere la visita medica per attestare la sua idoneità ad allenarsi.