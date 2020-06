Gli ultras del Napoli minacciano proteste fuori al San Paolo, in servizio cento poliziotti

Fuorigrotta presidiata. I gruppi organizzati contrari alla ripresa del calcio. Le forze dell’ordine non consentiranno assembramenti per evitare disordini

Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, gli ultras partenopei, fin dal principio contrari alla ripartenza del calcio, potrebbero presentarsi fuori allo stadio per protestare. Per prevenire qualsiasi forma di disordine, la polizia ha studiato un piano contro gli assembramenti.

Scrive il quotidiano:

“Gli ultrà del Napoli erano invece contrari alla ripartenza del calcio in queste condizioni e minacciano di presentarsi lo stesso fuori dallo stadio, per protestare. Le forze dell’ordine (100 gli agenti in servizio) non consentiranno però assembramenti di alcun genere, al punto che saranno scaglionati in fasce orarie diversi perfino gli arrivi degli arbitri e dei giocatori delle due squadre”.