Gazzetta: Ok di Sky per le partite in chiaro, si aspetta la posizione della Lega Serie A

Spadafora ha precisato che si tratta di un caso eccezionale che non avrà nessun effetto collaterale sullo scontro di oggi e sul bando per i diritti 2021-2024

Il comunicato di ieri dopo la riunione tra il Ministro Spadafora e la delegazione di Sky lascia ben sperare per la possibilità di trasmettere alcune partite in chiaro, ma nulla è ancora deciso,come riporta la Gazzetta dello Sport

Sky potrebbe trasmettere due-tre partite per le prime due giornate in chiaro su Tv8. C’è anche un’ipotesi diretta gol, ma con il calendario molto spalmato (tre o due orari per sei giorni su sette alla settimana!) l’appeal della proposta sarebbe molto limitata a differenza di quanto accaduto in Germania con un calendario più compatto. Meglio allora puntare su alcune gare. Su questo c’è la disponibilità di Sky, mentre è stato effettuato un primo sondaggio anche con Dazn.

E soprattuto la Lega non si è ancora pronunciata. Ma Spadafora vorrebbe evitare un decreto in tal senso e spera nella collaborazione della Serie A dal momento che i rapporti non sono più tanto tesi.

Ma Spadafora è attentissimo a precisare il contesto emergenziale e straordinario dell’iniziativa: un atto di sensibilità verso il pubblico che non danneggi nessuno. E che non eserciti nessun tipo di effetto collaterale sullo scontro di oggi e sul bando (per i diritti 2021-2024) di domani.