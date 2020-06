Gazzetta: Milan su Milik, si valuta scambio con Kessie

Tra le priorità del Milan per la prossima stagione c’è quella di procurarsi un goleador di prospettiva, scrive la Gazzetta dello Sport. La scelta è tra Jovic e Milik, entrambi in partenza dalle rispettive squadre.

L’operazione Jovic è però costosa. La scorsa estate è costato 60 milioni e ha un ingaggio di 5 milioni. Sembra più accessibile il polacco.

“Milik che guadagna 2,5 milioni a stagione si aspetta un miglioramento nella nuova società. In ogni caso De Laurentiis lo valuta 40 milioni, ma se andasse in porto lo scambio con Kessie, tanto stimato da Gattuso? I pro e i contro non mancano da una parte e dall’altra. Anche se l’opzione del polacco appare più alla portata”.