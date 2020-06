Gazzetta: Manolas vuole esserci contro la Juve, lo staff tecnico costretto a frenarlo

Il greco è tornato ad allenarsi in gruppo, vuole giocare a tutti i costi. In attacco Callejon favorito su Politano

Contro la Juve, per la finale di Coppa Italia, Rino Gattuso avrà tutti i giocatori disponibili tranne Lobotka. Soprattutto, a scalpitare per un posto in rosa, c’è Kostas Manolas. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Ieri dal centro sportivo del Napoli, a Castel Volturno, sono arrivate buone notizie. Nel senso che i vari affaticamenti e acciacchi sembrano essere stati smaltiti e dunque Rino Gattuso può scegliere chi schierare in campo. A parte Lobotka, fermo per uno stiramento al retto femorale. La novità sta che anche Kostas Manolas – primo infortunato alla ripresa – si sta allenando in gruppo e lo staff tecnico deve frenarlo. Il greco domani sera vorrebbe esserci almeno in panchina. Oggi la decisione”.

Probabile che Gattuso scelga di fare quattro cambi rispetto alla partita contro l’Inter. In porta ci sarà Meret, dato che Ospina è indisponibile.

“In difesa a sinistra dovrebbe essere il turno di Mario Rui. Mentre a centrocampo, smaltito l’affaticamento, Fabian Ruiz dovrebbe riprendere il suo posto accanto a Demme e Zielinski. Lo spagnolo serve per dare maggiori soluzioni offensive e fisicità alla mediana azzurra. In attacco accanto agli “intoccabili” Mertens e Insigne, ballottaggio Callejon-Politano. Con lo spagnolo che appare favorito per la sua maggiore capacità tattica di dare equilibrio alla squadra nelle due fasi. Ma ovviamente tutto va rivisto nella rifinitura odierna”.