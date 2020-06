Gazzetta: il primo gol in A di Antonio Conte fu al San Paolo con la maglia del Lecce (poi sconfitto)

Il tecnico dell’Inter torna a Fuorigrotta per provare a vincere la Coppa Italia, che da tecnico non è mai riuscito a conquistare. Nel 2012, sulla panchina della Juve, la perse proprio contro il Napoli

Sabato sera Antonio Conte sarà al San Paolo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro il Napoli. La Gazzetta dello Sport ricorda che il primo gol di Conte in Serie A, con la maglia numero 10 del Lecce, fu proprio contro il Napoli di Maradona, a Fuorigrotta. Era il 5 novembre 1989.

“Quel giorno Conte segna il suo primo gol in Serie A, anzi, di più, è la prima rete in assoluto tra i professionisti. Rete importante, del 2-2, peccato che poi Carnevale (in fuorigioco) a pochi secondi dalla fine toglie il pareggio al Lecce, scatenando le proteste della squadra pugliese”.