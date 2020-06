Gazzetta: il Napoli non ha ripresentato a Callejon l’offerta per un biennale

Sei mesi fa fu questa l’offerta del club partenopeo. Non è stata ribadita, nonostante non si sia arrivati alla rottura. E Callejon non ha altre conferme da club spagnoli

L’accordo tra il Napoli e Callejon per chiudere insieme la stagione è stato raggiunto. Il futuro, invece, è ancora incerto. La Gazzetta dello Sport scrive che, nonostante tra le parti non sia arrivata una rottura, il club non ha rinnovato allo spagnolo l’offerta di sei mesi fa per un biennale.

“Questo mercato post pandemia sta spiazzando tutti e a fine estate ci dirà dove finirà un giocatore di classe come Callejon. Perché nonostante non ci sia rottura fra le parti, il Napoli non ha ripresentato l’offerta di 6 mesi fa per un biennale allo spagnolo, che non ha trovato conferme alle promesse dei club di casa sua“.