Gazzetta: il Napoli è la quarta squadra in Italia per seguito di tifosi (2,8 milioni)

Lo dicono i dati StageUp/Ipsos. In cima alla classifica la Juventus, con 8,75 milioni di fan in Italia. Segue l’Inter con 4 milioni, poi il Milan con 3,9 e poi il Napoli. La Coppa Italia sarà seguita da 20 milioni gli appassionati

Tra oggi e domani si svolgeranno le semifinali di ritorno di Coppa Italia e le quattro squadre che saranno in campo sono anche le più seguite dai tifosi. Lo provano i dati StageUp/Ipsos, pubblicati dalla Gazzetta dello Sport.

In cima alla classifica la Juventus, con 8,75 milioni di fan in Italia. Segue l’Inter con 4 milioni, poi il Milan con 3,9 e il Napoli di Gattuso con 2,8.

“In totale, su per giù, saranno 20 milioni gli appassionati che seguiranno questa due giorni in cui ritroveremo confidenza con il clima agonistico: non era mai successo”.

La Juventus è storicamente la squadra con più seguito. Il trend è in crescita da alcuni anni.

“L’effetto Ronaldo, in Italia, non è stato molto significativo in termini di conquista di nuove fette di appassionati, mentre all’estero e sui social è tutta un’altra storia. I sostenitori bianconeri sono più del doppio di quelli delle milanesi, con l’Inter – che guida la classifica delle presenze stagionali davanti a propri tifosi – di poco avanti al Milan. Poi, un po’ staccato, ecco il Napoli, altra squadra che ha un bacino molto diffuso su e giù per l’Italia”.