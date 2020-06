Gazzetta: De Laurentiis stravede per Osimhen, ma arriva solo se vende i big

Il centrocampo è l’unico reparto dove il Napoli si è già messo al sicuro nel mercato di gennaio, ora tocca ad attacco e difesa. Il presidente De Laurentiis non ha intenzione di cambiare la sua politica e , proprio per questo, come riporta la Gazzetta dello Sport, la maggioranza delle operazioni verranno fatte lontano dall’Italia alla ricerca di talenti emergenti. Nessuna follia in quanto a spese, forse con un’unica eccezione che riguarda Victor Osimhen