Gazzetta: contro l’Inter il Napoli ripartirà dal 4-1-4-1

Gattuso studia un modulo più accorto che renda impossibile l’organizzazione del gioco nerazzurro, in modo da provare ad agire in ripartenza e difendere il vantaggio accumulato a San Siro

Contro l’Inter, nella semifinale di Coppa Italia del 13 giugno, il Napoli ripartirà dal 4-1-4-1 visto in campo contro la Juventus, scrive la Gazzetta dello Sport.

Un modulo che

“è il modo naturale di difendere quando si gioca 4-3-3, perché non mette nessuno fuori ruolo: gli esterni alti retrocedono sulla linea a quattro; il regista, fa da schermo avanti alla difesa. E’ fondamentale la pochissima distanza che si crea tra i reparti, in particolare tra difesa e centrocampo, che Gattuso è riuscito a racchiudere in 7-8 metri. Linee così serrate rendono impossibile l’organizzazione del gioco agli avversari”.

Contro la Juve il Napoli vinse 2-1 ed è ipotizzabile che in campo, sabato prossimo, Gattuso schieri la squadra allo stesso modo per difendere il vantaggio accumulato con il gol di Fabian a San Siro, all’andata.

“E, dunque, è prevedibile un Napoli più accorto, che provi ad agire in ripartenza. In fase di non possesso, il pressing di Gattuso può prevedere che l’attaccante centrale e una mezzala pressino, in base a dove si trova il pallone, la fonte del gioco avversario a centrocampo, e lo stesso concetto viene riproposto una linea più in basso con il trequartista o la seconda punta che rifinisce l’azione offensiva”.

Una volta recuperata palla, il Napoli può contare sulla tecnica e rapidità di Fabian, Zielinski e Insigne in fase offensiva.

“Mertens è l’attaccante migliore per questo tipo di gioco, mentre un contributo importante arriva anche da Di Lorenzo, con i suoi inserimenti sulla destra, nel supporto in ripartenza, come è avvenuto per il gol di Mertens, al Barcellona, e quello di Fabian Ruiz all’Inter nella gara d’andata di coppa Italia”.