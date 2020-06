Gazzetta: “Callejon è stato messo da parte, potrebbe non firmare il prolungamento”

Rischia di chiudersi il 30 giugno l’avventura dello spagnolo a Napoli. Ieri, per la seconda partita consecutiva, ha giocato Politano e poi è entrato Lozano

Callejon potrebbe non firmare il prolungamento del contratto per i prossimi due mesi. Lo scrive la Gazzetta che spiega così la panchina dello spagnolo per Politano e anche l’ingresso di Lozano al suo posto.

Non è il massimo giocare sapendo di dover andare via. Callejon è stato messo da parte, c’è la possibilità che non firmi il prolungamento per concludere la stagione.

Per Politano, ieri, è stata la sua seconda consecutiva da titolare. E si spiega così l’ingresso di Lozano che poi ha anche segnato. Callejon potrebbe andare via kl 30 giugno.

Lozano ha così le sue chance. Scrive il Corsport:

I cinquanta milioni investiti (commissioni compresi) sul messicano sanno di tormento del bilancio, ma per una volta l’estasi è quell’exploit – stacco di testa tra Rrhamani e Faraoni – che sistema la ceralacca sulla partita e introduce Gattuso in un universo ch’è ancora tutto da scoprire.

Anche Il Mattino sottolinea come le prossime giornate possano essere importanti per il Chucky.

Il messicano, infatti, al momento è tra gli azzurri che a fine stagione potrebbero andare via ma ci sono ancora 11 partite di campionato in cui il messicano ha il tempo per lasciare il segno. Il Chucky potrà tornare utile in questo finale di campionato con tante partite ravvicinate.