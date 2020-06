Gazzetta: altro che difesa e contropiede, il Napoli di Gattuso fa più possesso palla della Juve

Uno stralcio dell’analisi di Luca Calamai sulla Gazzetta dello sport, in vista della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus mercoledì 17 giugno.

Ringhio strada facendo ha conquistato tutti. E il Napoli sta riportando in campo le sue idee e la sua grinta. Il modo con cui ha reagito dopo il gol a freddo di Eriksen ne è la conferma. Non solo, chi continua ad etichettare Gattuso come un allenatore tutto difesa e contropiede dia uno sguardo alla classifica relativa al possesso palla della Serie A. Il Napoli, in questo esercizio, è la prima squadra del campionato. Davanti anche alla Juve di Sarri. Insomma all’Olimpico sarà una finale di Coppa Italia nel segno della qualità perché si affronteranno due squadre che hanno colpi importanti. L’assist di insigne e il gol di Mertens sono stati un piccolo gioiello. E dall’altra parte ci saranno Cristiano Ronaldo e Dybala.