Gattuso su Milik: “Penso che al momento ci siano pochi attaccanti come lui”

I tecnico del Napoli a Dazn dopo la vittoria sul Verona: “È riduttivo dire che il Napoli oggi è solo stato compatto, abbiamo giocato e abbiamo fatto correre loro”

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso dopo la vittoria a Verona che tiene vivo il sogno della zona Champions

«Io penso che sono tutti miei giocatori, in questo momento la squadra sta facendo molto bene. Questa era la partita di Lozano perché è veloce la prossima può essere quella di Younes perché sa giocare stretto. Ho sempre pensato che i cinque cambi mi avrebbero fatto provare tutti»

Sulla questione con Lozano

«A me non piace portare rancore, ma quando si fa parte di un gruppo bisogna andare tutti in una stessa direzione. Rancore no, ma il giorno dopo bisogna dì pedalare.

Che Napoli ha visto?

«Secondo me è riduttivo dire che il Napoli oggi è solo stato compatto, abbiamo giocato e abbiamo fatto correre loro. Poche squadre ho visto giocare bene contro il Verona e secondo me in fase di possesso e non possesso abbiamo fatto una grande partita. Da un po di tempo che mi sento la squadra, penso che la squadra sia cresciuta, è una squadra che non ci sta a prendere gol e che sa far girare palla. Mi piace la squadra come tiene il campo. Dobbiamo essere bravi con i terzini»

Come vi siete preparati per la ripresa?

«Abbiamo lavorato le prime due settimane a livello aerobico, poi abbiamo perso un po’ di tempo che avevamo dimenticato su come dovevamo uscire dalla pressione degli altri»

Su Ghoulam

«Ghoulam da quando sono arrivato aveva sempre problemi fisici e poteva dare poca continuità agli allenamenti, ultimamente riesce ad allenarsi con continuità»

Su Milik

«Arek come tutti i miei giocatori io non parlo dei soldi perché i soldi non sono i miei, so che ha un problema contrattuale, io penso che ci sono pochi giocatori più forti fi Mili in questo momento, lui sa il rispetto calcistico che ho per lui in questo momento»