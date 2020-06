Fabian-Napoli, l’incontro per il rinnovo è rimandato a settembre

Lo riferisce Radio Kiss Kiss Napoli. Durante l’estate non ci saranno novità di rilievo sul punto

Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club di De Laurentiis, il rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli non sarà a breve. L’incontro in programma con l’entourage dello spagnolo sarebbe infatti stato rimandato a settembre. Durante l’estate, dunque, non ci saranno novità di rilievo, anche considerando che la scadenza del contratto del centrocampista non è ravvicinato e non rappresenta una priorità rispetto alle altre questioni in ballo nella società.