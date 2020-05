Fabian non rinnova con il Napoli, il Real valuta se farsi avanti subito o nel 2021

Lo scrive Diario Madridista. Lo spagnolo non vuole legarsi fino al 2025 con il Napoli. De Laurentiis chiede 100 milioni, cifra fuori mercato nell’era post-Covid. Il Barca non può permetterselo, il Real valuta

Diario Madridista scrive di Fabian Ruiz. Il Real Madrid lo segue da tempo, così come il Barcellona. Mentre lo spagnolo ha rifiutato la prima offerta di rinnovo con il Napoli.

Il suo contratto termina nel 2023 ma De Laurentiis non intende lasciarlo andare per meno di 100 milioni, una cifra impossibile per il mercato post-coronavirus.

“Fabián sa che se rinnoverà fino al 2025 sarà quasi impossibile lasciare Napoli, a meno che nel nuovo contratto non venga stipulata una clausola di uscita che sia accettabile. E su questo, al momento, il club napoletano non è disposto a cedere”.

Il presidente del Napoli dà per scontato che arriveranno notizie dal Barcellona e dal Real Madrid, che sono molto interessati al giocatore. Se il rifiuto di Fabian resterà in piedi, lo metterà sul mercato a 100 milioni

“anche se sa che nel nuovo mercato dopo il coronavirus dovrebbe ritenersi soddisfatto se potesse ottenere circa 60 milioni. Oggi il Barcellona, ​​con i fronti aperti di Pjanic e Lautaro e il sogno di Neymar sempre presente, non può pagare quella cifra. Al Real Madrid, che avrebbe avuto la forza finanziaria per intraprendere l’operazione, stanno valutando se valga la pena assicurarsi la firma di Fabián quest’estate o rimandarla al 2021 quando la situazione economica del calcio europeo inizierà a normalizzarsi“.