Incidente in motocross per Dovizioso: frattura della clavicola

Il pilota della Ducati è caduto male durante una gara a Faenza, sarà operato in serata in modo da essere guarito per l’inizio del Mondiale

Brutte notizie per Andrea Dovizioso, quando mancano esattamente tre settimane al via del Mondiale di Moto GP, in programma il 19 luglio sul circuito di Jerez de la Frontera. Il pilota della Ducati ha riportato una frattura alla clavicola sinistra dopo essere caduto durante una gara di motocross del Campionato regionale Emilia Romagna sulla pista di Monte Coralli, a Faenza.

Dovizioso è stato subito portato all’ospedale di Forlì, dove gli accertamenti hanno evidenziato la frattura e la necessità di un intervento chirurgico, a cui si sottoporrà in serata a Modena, per ridurre i tempi in vista degli impegni del Mondiale.