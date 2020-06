Dialogo tra Montalbano e Catarella sugli Stati generali

“Dutturi, dutturi…“, da quanno eri finta la Afasia 2 Catarelli non pirdiva occasio pe acchiederi a Muntilbano qualisiasi cusa dell’umane questioni

“Dutturi, dutturi… “ , da quanno eri finta la Afasia 2 Catarelli non pirdiva occasio pe acchiederi a Muntilbano qualisiasi cusa dell’umane questioni: commo se si rindesse cunto che haviva da viveri in un monno nueva.

Muntilbano: “Che voli Catarè?”.

C: “Ma allura che fussero sti Stata ginirala?”.

M: “Catarè, ma io chi ni saccia: chiedi a Galluzza che havi l’amicia nel Muviminta… “.

C: “Ma commo non lo sapi lia? , e poia pirchia non l’havino ‘nvitate alla Dorie Pamfilie?”.

M: “Catarè, ma mica è un Pamfile che stati al Puerta di Vigate: si tratta di una ville a Rome… “.

C: “Ma pi nuia chi ci vaia?”.

“Ci vaia la Lamurgesa”.

C: “Chella mi piacia… “.

M: “Mina mala”.

C: “E che ci stavi, il mircata?”.

M: “Ma qualia mircata?”.

C: “Ma allura che facina, magnana sula?”.

M: “A mangiari havino da mangiari: ma pinsa che discutana su commo potino fari ripartiri la conomie taliana… “.

C: “Ma pirchia si firmai?”.

M: “Sissi, Catarè: pe omnia i Paiisa che havino subita il loccodanno ci stavi mino pila pe omnia… “.

A chista frasa Catarèlli fici la faccie della sdillusiona… e fui Muntilbano a ripigliari il discursa…

“Catarè, non ti preoccupe che in capa a du annales il pila si ripiglia: lo dicano gli conomista… “.

Catarelli: “Ma ad interimma che facimma: si nun ci stavi pila per omnes potina succidiri i vispera del 48… “.

M: “Va bina, ma nun stamma propria alla famma… “.

C: “Ma che dicia, dutturi: lia havi la zita in Ligurie, ma ci l’havi… Lia pinsi a chia rimanne sinza pila… “.

M: “Ma che havi accapita Catarè: il pila nun è chella che pinsa tibi”.

C: “Dutturi, da che munno è munno uni sula furma di pila si accunusce; sugno cangiate le cusa?”.

M: “Chella cusa là nun sugno cangiate pe nihila… Ma cheste sugno pila divirsa”.

C: “Havino privilegiata le cuppia de facta?”.

M: “Nonsi, Catarè è proprieta altira cusa… “.

C: “E nun me la poti spiegari, dutturi?”.

M: “Sissi, è bastivolminta simplicies: il Pila è n’acrumina che volidi diciri chella che producia in un annalia la nationa… “.

C: “Ma chilla la Natiunalia di Mancina nun havi iucata”.

M: “Catarè, nun ci trasi la Nationalia de calcia: ci trasimma omnes nuia che faticamma”.

C: “Ma nuia mica iucamma a pallonia… “.

M: “Catarè, faci attintiona: il pila è la summa di omnia la ricchizza che producimma nui lavuratura in un annalia”.

C: “Produccimma commo?”.

M: “Lorda… “.

C: “Ma ia lorda non sugno (e macari lia; nuta mintali de Catarelli)”.

M: “Lorda nel sensa nun nette”.

Catarelli trasette in un suo mudde di incapacitate di cumprenderi e diciditte di nun acchiederi plus…

Poi doppo qualichi minute che simbraino n’orate accontinuai…

“Ma allura cheste Stata ginirala cusa liada est?”.

Muntilbano: “Laida nun lu saccia: forsa nu puca fictionna”.

C: “Allura è commo Muntilbano del Maistra: allura stasira mi lo vidia”.

M: “(…)”.