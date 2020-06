De Luca fa i complimenti a Gattuso per la serietà della squadra nel rispettare protocollo

Ieri il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto visita al Napoli al San Paolo per fare il suo in bocca al lupo alla squadra. Era accompagnato dal presidente De Laurentiis, che, insieme a Giuntoli e a Formisano, ha fatto gli onori di casa.

Il Mattino riporta le parole che il Governatore ha rivolto alla squadra.

«Il vostro ritorno in campo è un segnale che stiamo lentamente ritornando verso una vita normale dopo mesi difficili per tutti».

Poi, De Luca si è intrattenuto brevemente con l’allenatore azzurro, Gennaro Gattuso.

“De Luca e Gattuso si conoscono da anni, da quando Rino giocava nella Salernitana e fu tra i grandi protagonisti della sfortunata stagione in serie A con Delio Rossi in panchina. E i due, per qualche secondo, hanno ricordato anche questa antica amicizia. Il numero uno azzurro ha sottolineato la serietà della sua squadra nel rispetto dei protocolli del club e della Figc”.