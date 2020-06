De Laurentiis tace sulle multe: «Ho solo promesso che pagherò lo stipendio di marzo»

Antonio Giordano per il Corsport intervista Aurelio De Laurentiis. Il presidente non parla mai delle multe.

La squadra che l’applaude al centro del campo, chiude un periodo complicato. Potrà svelare adesso il contenuto di quel discorso.

“Visto che non siete riusciti a registrarlo, potrei tacere. Non ho fatto nulla di eclatante, ho solo ribadito che manterrà una promessa: pagare lo stipendio di marzo che, come si sa, è ancora bloccato da norme vincolanti e da accordi generali da trovare. E poi penserò a qualcosa di simbolico, che resti come ricordo”.