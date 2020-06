De Laurentiis guida la linea dura contro Sky: se non paga, niente partite (da subito)

Lungo intervento in assemblea. È deciso a spegnere il segnale se Sky non pagherà il dovuto. Dazn e Img, intanto, accettano di saldare la rata dei diritti tv

“De Laurentiis non si ferma”, scrive il Corriere dello Sport. Il presidente del Napoli, che fin dall’inizio, insieme a Lotito, è stato il più deciso ad andare allo scontro con Sky, è fermamente intenzionato ad andare fino in fondo. La Lega si è rivolta al Tribunale per costringere Sky a pagare, ma non c’è ancora un verdetto e neppure un bonifico.

“Ebbene, se la pay tv di Santa Giulia continuasse a non pagare, il presidente del Napoli vorrebbe togliergli il segnale. In sostanza, non potrebbe trasmettere le partite”.

De Laurentiis ha espresso questa sua volontà nell’assemblea di ieri, “in un lungo intervento contro la tv di Santa Giulia”.

Scrive il Corriere della sera:

I più combattivi, De Laurentiis e Preziosi, avrebbero minacciato di impedire alla tv satellitare la trasmissione delle partite dal 20 giugno.

Quindi De Laurentiis vuole togliere il campionato a Sky.

Dazn e Img, ieri, hanno invece inviato una lettera alla Lega in cui annunciano di accettare le condizioni poste per il saldo dell’ultima rata.

“Il primo bonifico, però, scatterebbe soltanto alla ripresa del campionato. Si tratterebbe di un’ultima forma di cautela. Qualche società non ha gradito la mossa, ma è probabile che si arrivi comunque a concedere del tempo in più. Scontato, però, che se non dovessero arrivare i bonifici, partirebbero le ingiunzioni anche per Dazn e Img”.