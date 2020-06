Il presidente del Napoli e quello della Regione Campania sono arrivati insieme allo stadio per assistere alla rifinitura e hanno salutato la squadra negli spogliatoi

La presenza di Aurelio De Laurentiis a Napoli in vista della partita di domani con l’Inter era stata già ampiamente annunciata. Il presidente ha assistito anche all’allenamento pomeridiano della squadra al San Paolo. E proprio allo stadio ha ricevuto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, come da accordi: i due sono arrivati a Fuorigrotta prima della seduta in programma e sono scesi insieme negli spogliatoi per salutare la squadra. Oggi allo stadio si sta allenando il Napoli in vista della semifinale di Coppa Italia domani sera contro l’Inter.

Nota l’amicizia tra i due, che all’interno dell’impianto ne hanno approfittato per scambiarsi pareri sulla situazione attuale, tra calcio e pubblica sicurezza, mentre hanno seguito la rifinitura.