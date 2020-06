De Luca non fa il “Gallera”: dovrei spiegarvi R0 ma basta pippe

Il governatore della Campania: Qui non abbiamo perso tempo sulle competenze, le zone rosse le abbiamo fatte e basta. Dal 22 facoltativo l’uso mascherina all’esterno

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca annuncia una campagna di massa di vaccinazioni per l’influenza stagionale, per evitare che una eventuale seconda ondata di contagio di coronavirus possa confondere il sistema sanitario. E soprattutto, ribadisce il “primato” della Campania:

“Abbiamo appreso che in Lombardia sono attivi ancora 306 focolai. La situazione rimane pesante. Alcuni contagi riguardano persone che si sono ripositivizzate. Questo ci dice che dobbiamo stare molto attenti, e che dovremo fare una campagna di ripetizioni dei test”.

“Leggo del governo e delle zone rosse in Lombardia… Noi qui non abbiamo fatto dibattiti di competenza. Abbiamo fatto noi le zone rosse, ci siamo salvati anche per questo motivo. E perché abbiamo anticipato di 15 giorni le decisioni del governo. Abbiamo chiuso mentre altrove brindavano in piazza”.

“Ora, dovrei spiegarvi R0 ma basta con queste pippe, ma lasciamo stare. Abbiamo l’indice di contagio più basso d’Italia. Una situazione che ci consente di fare aperture molto ampie. Dal 22 giugno renderemo facoltativo l’uso mascherina all’esterno. Resterà l’obbligo nei luoghi chiusi, o all’esterno in situazioni di assembramento. Un motivo ragionevole di prudenza. Avremo la possibilità di respirare un po’. Ma usiamola il più possibile. E portiamola sempre con noi”