CorSport: gli ultimi rigori a Doha. I nuovi rigoristi saranno Milik, Zielinski e Insigne

Niente supplementari, in Coppa Italia. Se questa sera dovesse finire in parità, considerando il risultato dell’andata, si passerà direttamente ai rigori. Il Corriere dello Sport scrive che Gattuso ha già scelto i suoi cinque rigoristi.

“Cinque uomini, per cominciare, su cui contare, ci sono, il Napoli li ha, li ha già ‘testati’ in passato, in partite o anche in circostanze simili, per esempio a Doha, ma tanto tempo fa (dicembre 2014). Però da quella notte, vittoria sulla Juventus, c’è ancora chi resiste. Per esempio Koulibaly, Ghoulam (che lo segnarono), Mertens e Callejon (che però lo videro parare da Buffon). Quella volta non c’era Insigne, che sarebbe andato sul dischetto. Dove potrebbe andare Milik, che ci ha provato spesso in campionato, e Zielinski, che ha piedi buoni e calcio secco”.