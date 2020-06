CorMez: Insigne è l’uomo della missione Coppa Italia

Con l’arrivo di Gattuso sulla panchina del Napoli Lorenzo Insigne ha acquisito nuovamente la posizione centrale che gli aveva dato Maurizio Sarri. Finora, durante la gestione di Ringhio, Lorenzo ha realizzato cinque gol e due assist in quindici partite.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

“Insigne è l’uomo della missione Coppa Italia, si è rivelato decisivo nelle tre gare disputate in questa competizione, a San Siro contro l’Inter andò in panchina per un problema muscolare. Contro il Perugia la doppietta su rigore, poi la perla decisiva contro la Lazio e lo splendido assist per il gol di Mertens che ha mandato il Napoli in finale”.