Condó: “Gattuso? Come tecnico sta crescendo sulla scia di Simeone”

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.

Su Napoli-Juventus.



“Il Napoli meritava di vincere nei 90′, Juventus una delusione. Tutti i discorsi sono aperti sull’incapacità di Sarri di entrare nella Juventus così come entrò nel Napoli. Nel momento in cui la Juventus viene da 8 scudetti, il calcolo della dirigenza della Juventus è stato “Mal che vada vinciamo un altro scudetto, proviamo a vedere come va a finire in Europa”. Perlomeno lo scudetto è necessario, per non rendere la stagione disastrosa”.