Callejon vuole un premio supplementare per restare fino a fine stagione

Il contratto dello spagnolo con il Napoli scade il 30 giugno ed è difficile che le due parti trovino l’accordo per prorogarlo per altri due mesi entro martedì prossimo come riporta Repubblica

Il numero 7 ha dato a Gattuso la sua disponibilità per continuare a scendere in campo fino al termine della stagione, chiedendo tuttavia al suo agente (Quillon) di trattare con De Laurentiis un compenso supplementare. Ma il presidente non ne vuole sapere, visto che il prolungamento della stagione è stato imposto dalla pandemia e per tre mesi non si è giocato. Oggi De Laurentiis pagherà gli stipendi di marzo, onorando la promessa fatta alla squadra dopo la vittoria in Coppa Italia. Con Callejòn invece la trattativa è ferma e il tempo per farla ripartire sta scadendo. Domenica può finire una favola.