Calcagno (AIC): “Merito nostro se sono solo 10 partite alle 17.15”

Il vicepresidente dell’Associazione calciatori Calcagno ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo sui fondi della Figc

Per i dilettanti

Partite alle 17:15?

Tardelli arrivato tardi?

Riformulare i campionati?

“Il calcio, anche professionistico, al Sud ha un valore aggiunto, ma non farei differenze con il Nord. L’albero di Natale è stata la prima proposta di Abete, 12 anni fa, ma non sono troppo appassionato di questi discorsi. Riforma dei campionati, non vuol dire format, ma una ridistribuzione di risorse nei campionati. Prendiamo come punto di riferimento la Premier League o la Bundesliga, hanno una distribuzione di risorse quasi il doppio per i campionati minori. Se la nostra base sta soffrendo più di tutti gli altri Paesi Europei, è proprio per questo. Si tratta di investire nel sistema per trarre benefici anche ai piani superiori.

Purga degli stipendi?

“Sotto questo profilo, la ripresa ha normalizzato le trattative. Siamo uomini di campo, tornare a giocare darà un valore aggiunto alle trattative.