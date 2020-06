Boniek: “Rinnovi Milik e Zielinski? Non so niente, ma credo che Piotr resti a Napoli”

Il presidente della Federcalcio polacca, Zbigniew Boniek, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Calcio in Italia? Mi sembra una cosa impossibile non far retrocedere o salire nessuno. Ricordiamoci che una soluzione deve essere presa contro la volontà di tanti. Il campo decide chi va avanti e chi deve retrocedere. Brava Italia che con questi casi di Coronavirus è riuscita a far quadrare tutto e tra poco partirete“.