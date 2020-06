L’emittente ha comunicato che non manderà più in onda le partite del campionato italiano per “motivi legali”. Ma non è chiara la reale ragione

BeIN Sports non trasmetterà la Serie A nei 35 paesi per cui ha i diritti per farlo, parlando di “motivi legali” in un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale. Calcio e Finanza ha ricostruito la vicenda, fornendo due possibili scenari.

Negli scorsi mesi, al centro delle discussioni tra l’emittente e la Lega Serie A ci sono stati i rapporti della Serie A con l’Arabia Saudita, dove è stata disputata la Supercoppa Italiana nelle ultime stagioni, per la vicenda BeoutQ, canale pirata collegato al governo saudita (secondo un recente report del WTO) che trasmette illegalmente gli stessi eventi e addirittura lo stesso commento di BeIn. Già nel gennaio 2019, BeIn aveva inviato alla Lega una lettera per chiedere lo spostamento della sede della Supercoppa Italiana, visto il coinvolgimento dell’Arabia Saudita nel caso BeoutQ. In Francia, secondo quanto riportato da L’Equipe, la mancata trasmissione delle gare è legata alle trattative per il risarcimento chiesto da BeIn per i danni causati dall’epidemia di Covid-19 dallo scorso marzo e il pagamento dell’ultima rata dei diritti tv. La programmazione per la versione francese dell’emittente sottolinea come già stasera saranno trasmesse tutte le gare di Serie A previste. Sui social, intanto, proseguono le proteste nei confronti della piattaforma in alcuni paesi come Australia e Indonesia, dove le partite non sono state trasmesse.