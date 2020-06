Barreto: «Lascio la Samp. Con il Covid troppi rischi, per i calciatori e le loro famiglie»

Edgar Barreto lascia la Sampdoria dopo cinque anni e 110 presenze. Il suo contratto sarebbe scaduto a giugno, ma ha deciso di accelerare i tempi, anche a causa del Covid. Il calciatore racconta il perché della sua scelta al Secolo XIX.

Non è detto che appena le scarpette al chiodo. Per ora frequenta il corso per allenatore, poi chissà che non arrivi l’occasione per giocare ancora. Barreto è tra i calciatori contagiati dal Covid. Racconta la sua esperienza.

«Sono stato influenzato un paio di giorni, un po’ di pesantezza agli occhi, poi stop. Però la mia grande paura era di trasmetterlo alla mia famiglia. E anche adesso, non me la sentirei di rischiare. In tanti dicono che una volta passato uno resta immune. Ma non ci sono certezze. Anche nel nostro spogliatoio a qualcuno è capitato di guarire e poi risultate di nuovo positivo. Riprendere a giocare significa anche andare in trasferta, viaggiare, dormire in albergo, incontrare persone. E per quante precauzioni tu possa prendere, non puoi mai sentirti al sicuro. Ai calciatori fanno fare tanti tamponi, test… poi in campo sui calci d’angolo devi marcare a uomo. Per me era meglio finire il campionato. E se giocassi e dovessi riprendere il 20 giugno non so se me la sentirei. Parlo per me, ma penso di non essere l’unico a pensarla così. Riprendendo a giocare i calciatori vanno incontro a rischi per la salute, loro e delle loro famiglie. Se poi non parti focalizzato al 100% sul campionato, ma hai altri pensieri, puoi farti male o non rendere al meglio. Senza tralasciare che i tifosi sono l’essenza del calcio. Giocare a porte chiuse è triste».