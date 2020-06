As esalta Gattuso: “Ora finalmente si parla di lui come stratega”

La vittoria della Coppa Italia ha dato un peso ancora maggiore al lavoro svolto da Gennaro Gattuso al Napoli, esaltandone anche le doti di allenatore. Una conquista che il quotidiano spagnolo As ha voluto sottolineare con un editoriale dedicato all’allenatore del Napoli.

Gattuso come allenatore: per la prima volta si parla di lui come uno stratega per il futuro, con una personalità propria e differente rispetto al suo passato da giocatore.

Ha dimostrato passione nella professione, prepara le partite minuziosamente mutando lo stile della squadra in base alle caratteristiche dell’avversario ed è capace di mediare nei conflitti interni. La gestione ambientale di Gattuso è stata all’altezza di quella tattica.

Ha vinto il suo primo titolo da allenatore e gli analisti italiani non escludono che il Napoli possa saltare sul treno Champions che sembrava lontanissimo quando arrivò.