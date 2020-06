Alvino: “I festeggiamenti dei tifosi del Napoli sono sacrosanti”

Carlo Alvino ha difeso a radio Kiss Kiss i festeggiamenti dei tifosi del Napoli dopo la grande vittoria contro la Juve e la vittoria della Coppa Italia, festeggiamenti che tanto hanno fatto inquietare diversi esponenti politi e preoccupato in parte i virologi per la mancanza di distanziamento sociale

“Il trionfo in Coppa Italia è strameritato, per quanto prodotto nei 90 minuti, il Napoli meritava di vincere anche senza rigori. Se non ci fosse stato Buffon, gli azzurri avrebbero vinto senza ricorrere ai tiri dal dischetto”.