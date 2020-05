Carlo Verdone, Massimo Boldi, Cannavaro: “Tanti auguri De Laurentiis” (VIDEO)

Il video in cui il Napoli ha raccolto i messaggi di auguri arrivati per i 71 anni di Aurelio De Laurentiis. Oltre al mondo dello sport e della politica anche tanti attori

Un coro di auguri sono arrivati per i 71 anni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Il club ha riunito tutti i video arrivati in un unico post in cui oltre a numerosi calciatori, come Lavezzi, Cannavaro e Insigne, esponenti della politica come De Luca e De Magistris, e Insigne, anche alcuni attori hanno voluto fare gli auguri ad Aurelio

Carlo Verdone, regista ed attore:

“Caro Aurelio, non esiste soltanto Capri, Ischia, Positano, la Costiera Amalfitana. C’è anche questa meravigliosa campagna sabina, la terra di Orazio, la terra dei grandi consoli, la terra di Tibullo. Aurelio, noi ti attendiamo nella mia Sabina e ti farò mangiare tutto quello che ca**o vuoi, non mangerai quelle merde che non ti piacciono! Caro amico, ti auguro altri 100 anni di salute. Ti ho nel cuore e che Dio ti benedica a vita. Aurelio tu mi adori? Lo vedi che la cosa è reciproca?”.

Paolo Cannavaro, ex difensore e capitano del Napoli: “Presidente, le mando un abbraccio forte dalla Cina e le faccio anche tantissimi auguri di buon compleanno! E neanche questo giro mi può offrire un dolce, un babà, un qualcosa al bar, però non mancherà occasione! Se vuole l’aspetto qui in Cina, tanto è dietro l’angolo! Un abbraccio forte, presidente, ancora tanti auguri di buon compleanno”.

Massimo Boldi, attore:

“Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Aurelio, tanti auguri a te! Avere 70 anni e non sentirseli, cosa ne dici? Io ci sono già passato, tu stai girando dietro la boa. E’ una bella esperienza, devo dire la verità io ci sono passato e non te ne rendi conto che gli anni passano, passano, passano, continuano a passare, ma noi siamo sempre uguali, siamo dei ragazzi, siamo dei ragazzoni cresciuti, siamo felici. Tu sai, Aurelio, che il mio desiderio prima di abbandonare il palcoscenico è quello di tornare a lavorare insieme per cercare di consolidare quello che abbiamo seminato in tanti anni. Perciò, stiamo già sulla buona strada, me ne rendo conto, stiamo già lavorando per cercare di trarre dal minimo il massimo. Ti faccio tanti auguri ancora a te, a tutta la tua bella famiglia, a tutti quanti. Sarei venuto volentieri al tuo compleanno, ma sono ancora chiuso in regione. E’ pronto, bisogna andare a mangiare. Ti voglio bene, ti ho fatto gli auguri, non so più cosa fare. Devo pregarti in ginocchio e dirti bravo Aurelio, ciao cipollino!”.

Gino Rivieccio, attore:

“Aurelio, tanti auguri, buon compleanno! Una vagonata di auguri, una vagonata piena di gol di Cavani, di dribbling di Lavezzi, di genialità di Mertens, di bel gioco di Sarri, di grinta di Gattuso, ecco l’augurio che ti faccio, Aurelio. Aurelio peraltro è un nome bellissimo che ha una radice sabina che vuol dire splendente. Ecco, io ti auguro di essere sempre splendente, come lo sei, pieno di motivazioni, di energia, di carica, che tu possa vincere tutte le battaglie sociali, morali, cinematografiche, sportive. Devi essere splendente anche quando incontri i soliti che fann ‘presidè cacc e sord’, nun se ponn sentì! Fatt ‘na risata! Noi napoletani con una risata vincimm semp! Tanti auguri, buon compleanno da Gino Rivieccio”.

Anna Foglietta, attrice:

“Caro Aurelio, tanti auguri! Scusami se non sono preparata come dovrei, ma qui la quarantena ci ha distrutto e ci ha reso tutte casalinghe, tutte più belle, tutte a pensare alla cucina! Io in questo momento invece penso a te e ti faccio un augurio straordinario, altri milioni di anni sempre così sulla crsta dell’onda! Ti voglio bene, spero di vederti presto, tanti auguri!”.

Giovanni Veronesi, regista:

“Caro Aurelio tanti auguri! Auguri per tre motivi: uno perchè sono 30 anni che ti conosco, due perchè sono più di 30 anni che si litiga e poi si fa pace, tre perchè ogni volta che abbiamo fatto pace, abbiamo fatto dei film di grande successo. Ti sto parlando con la mascherina perchè pare che questo virus aggredisca anche attraverso i messaggi video ormai, per cui meglio non rischiare e poi anche perchè chi te li fa gli auguri con la mascherina? Chi te li fa?! Solo un bischero come me! Da queste parti ti si vuol bene, ciao!”.