SportMediaset: Osimhen-Napoli, raggiunto l’accordo col calciatore

“Giuntoli avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore, ma ora c’è da trattare con il club francese che chiede non meno di 55 milioni. I rapporti tra i due club sono ottimi, l’anno scorso stati vicinissimi a chiudere l’operazione Pépé.

Anche quest’anno la grande insidia per il Napoli arriva dalla Premier: Osimhen piace a mezza Europa. I 18 gol (2 in Champions) nella sua prima stagione non sono passati inosservati e in casa Napoli devono provare a bruciare sul tempo le rivali onde evitare un’asta pericolosissima”