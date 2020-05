Sky: La Figc ha consegnato il protocollo per la ripresa del campionato

Arriva con un giorno di anticipo al ministro dello Sport Spadafora il protocollo redatto dalla Federazione per la ripartenza del campionato di calcio

Come riporta Sky Sport, la Figc ha consegnato con un giorno di anticipo al Ministro dello Sport Spadafora il protocollo sanitario per la ripresa delle gare di campionato.

La consegna del documento era prevista per domani, in modo da permettere al ministro di sottoporla al Comitato Scientifico prima della riunione di giovedì 28 in cui si deciderà se e quando far ripartire il campionato in Italia